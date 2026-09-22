Хавбек Брайтона завершив кар’єру в збірній Німеччини

Центральний півзахисник англійського Брайтона Паскаль Гросс вирішив завершити виступи за збірну Німеччини.

Про це повідомляє Sky Sport Germany.

"Оскільки мене немає у соцмережах, я не оголошував про завершення кар'єри в збірній офіційно, але насправді я її вже завершив. Для мене все було завершено після чемпіонату світу-2026", – заявив Гросс.

35-річний хавбек дебютував за збірну Німеччини в 2023 році, сумарно провів 19 матчів, у яких відзначився 1 голом і 1 асистом. Брав участь у Євро-2024 та чемпіонаті світу-2026, де провів по одному матчу.

Нагадаємо, новий головний тренер збірної Німеччини Юрген Клопп викликав на матчі Ліги націй-2026/27 2 різних склади, кожен із яких проведе по два матчі.