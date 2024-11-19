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Тренер Трабзонспора визначився із результатом перегляду Шапаренка

Олексій Мурзак — 19 листопада 2024, 19:07
Тренер Трабзонспора визначився із результатом перегляду Шапаренка
Микола Шапаренко
УАФ

Головний тренер турецького Трабзонспора Шенол Гюнеш був присутній на матчі 5 туру Ліги націй між Грузією та Україною.

Про це пише Milliyet.

За інформацією видання, фахівець переглядав одразу трьох футболістів – українця Миколу Шапаренка з Динамо Київ, а також грузинів Луку Лочошвілі з Кремонезе та Отара Кітеїшвілі зі Штурму. Найбільше спеціалісту сподобався хавбек австрійського клубу.

Повідомляється, що найближчим часом Гюнеш направить свій звіт щодо трьох цих гравців керівництву Трабзонспора.

У поточному сезоні Шапаренко відіграв 19 матчів за Динамо, в яких відзначився 4 голами та віддав 9 асистів.

Раніше президент київського Динамо Ігор Суркіс заявив, що влітку Шапаренко цікавився лише один клуб – Бешикташ.

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