Гюлер: Якщо Алонсо попросить мене стати воротарем – я куплю рукавички

Півзахисник мадридського Реалу Арда Гюлер розповів, що наставник клубу Хабі Алонсо вимагає від гравців характеру.

Слова Арди цитує L’Equipe.

"У його футболі часто йдеться про дуелі сам на сам на половині поля суперника, щось на кшталт індивідуального маркування. Потрібен характер, агресивний менталітет. У будь-якому разі я повністю довіряю його планам: якщо одного дня він попросить мене стати воротарем – я піду й куплю рукавички", – зазначив наставник.