Гюлер не залишить Реал – Алонсо закрив питання щодо можливого трансферу

Півзахисник мадридського Реала та збірної Туреччини Арда Гюлер продовжить виступи в Іспанії, попри активний інтерес з боку клубів Англійської Прем’єр-ліги.

Про це повідомляє TeamTalk.

Претендентами на 20-річного таланта були Арсенал і Ньюкасл, однак наставник "вершкових" Хабі Алонсо чітко дав зрозуміти, що не планує відпускати одного зі своїх ключових гравців.

"Підписати Гюлера зараз неможливо. Після призначення Алонсо Арда отримав більше довіри й довів, що заслуговує свого місця. Він відповів на це голами та асистами. Це футболіст топ-рівня – і в Реалі, і у збірній Туреччини. У нього довгостроковий контракт із клубом", – цитує журналіста Піта О’Рурка видання.

Також зазначається, що мадридці не планують продавати жодного важливого гравця взимку, адже команда бореться за трофеї одразу в трьох турнірах – Ла Лізі, Лізі чемпіонів і Кубку Іспанії.

Раніше Гюлером цікавився французький ПСЖ.