Гюлер – найкращий молодий гравець Ла Ліги у грудні

Півзахисник мадридського Реала Арда Гюлер визнаний найкращим молодим (до 23-х років) футболістом грудня в іспанській Ла Лізі.

Про це повідомляє пресслужба чемпіонату Іспанії.

У грудні турецький півзахисник взяв участь у кожному з п’яти матчів "вершкових" у Ла Лізі (двічі виходив у стартовому складі).

У 16-му турі проти Жирони (3:0) відзначився голом, а у грі 17-го туру з Райо Вальєкано (3:3) віддав дві гольові передачі.

За королівський клуб молодий турок відіграв 20 матчів у нинішньому сезоні, забив один гол та віддав три асисти.

Раніше було названо найкращого тренера грудня у Ла Лізі. Ним став 54-річний наставник мадридського Атлетика – Дієго Сімеоне.

Нагадаємо, що Реал йде другим у турнірній таблиці, маючи в активі 40 очок. Відстань від лідера Атлетико Мадрид складає один бал. Третю сходинку посідає Барселона, що відстає від "вершкових" на два пункти.

Свій наступний матч команда Анчелотті проведе 3 січня проти Валенсії.

Цей поєдинок мав відбутись ще на початку листопада, але був перенесений через сильний шторм DANA.

В останньому матчі календарного року мадридський Реал впевнено переграв на Сантьяго Бернабеу Севілью – 4:2. У цій грі офіційно закінчив кар’єру легенда андалусійців Хесус Навас.