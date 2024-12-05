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Відомо, коли Реал зіграє перенесений матч з Валенсією

Микита Павлів — 5 грудня 2024, 17:28
Відомо, коли Реал зіграє перенесений матч з Валенсією
Реал Мадрид
Фото: сайт Real Madrid CF

Перенесена гра 12-го туру іспанської Прімери між Валенсією та мадридським Реалом відбудеться 2 січня о 21:00 за київським часом.

Про це повідомляє пресслужба Валенсії.

Першочергово матч мав відбутися на початку листопада, але через жахливу повінь, яка забрала життя понад 90 людей, Ла Ліга перенесла зустріч.

Реал наразі посідає другу сходинку в чемпіонаті Іспаніїї, а Валенсія – 19-ту.

У середу, 4 грудня, Реал сенсаційно поступився Атлетику Більбао та втратив нагоду наблизитись до лідера Прімери – каталонської Барселони.

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