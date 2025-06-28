Гвардіола: Гріліш не грає через мене

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола заявив, що ситуація з Джеком Грілішем ніяк не пов'язана з проблемами з поведінкою футболіста.

Слова 54-річного іспанця наводить ESPN.

"Містяни" вирішили не брати 29-річного англійця на Клубний чемпіонат світу-2025, розраховуючи продати його цього літа.

Гвардіола неодноразово казав, що Грілішу варто залишити "Етіхад", якому треба мати постійну ігрову практику. І цю тезу він повторив знову.

"Єдина причина того, що він не зіграв жодної хвилини, це я, а не те, що він був неправий чи щось таке.

Він топовий гравець, але гравці повинні конкурувати один з одним. В минулому сезоні Доку був неймовірним у багатьох іграх, а Савіньо зробив крок вперед у своєму першому сезоні.

Я хочу найкращого для Джека, його дівчини, його дітей, його сім'ї. Я не знаю, що станеться зараз, і не маю жодних сумнівів щодо якостей Джека. Він завжди мав якість, без нього требл був би неможливим", – сказав Гвардіола.