Гвардіола: Гріліш не грає через мене
Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола заявив, що ситуація з Джеком Грілішем ніяк не пов'язана з проблемами з поведінкою футболіста.
Слова 54-річного іспанця наводить ESPN.
"Містяни" вирішили не брати 29-річного англійця на Клубний чемпіонат світу-2025, розраховуючи продати його цього літа.
Гвардіола неодноразово казав, що Грілішу варто залишити "Етіхад", якому треба мати постійну ігрову практику. І цю тезу він повторив знову.
"Єдина причина того, що він не зіграв жодної хвилини, це я, а не те, що він був неправий чи щось таке.
Він топовий гравець, але гравці повинні конкурувати один з одним. В минулому сезоні Доку був неймовірним у багатьох іграх, а Савіньо зробив крок вперед у своєму першому сезоні.
Я хочу найкращого для Джека, його дівчини, його дітей, його сім'ї. Я не знаю, що станеться зараз, і не маю жодних сумнівів щодо якостей Джека. Він завжди мав якість, без нього требл був би неможливим", – сказав Гвардіола.
Нагадаємо, що в останньому матчі Манчестер Сіті розгромив Ювентус (5:2), за рахунок чого з першого місця вийшов у плейоф КЧС-2025.
В цьому ж поєдинку форвард англійського клубу Ерлінг Голанд відзначився ювілейним голом у кар'єрі.