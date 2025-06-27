Голанд відзначився 300-м голом у кар'єрі

Нападник збірної Норвегії та Манчестер Сіті Ерлінг Голанд відзначився голом у матчі 3 туру групового етапу Клубного чемпіонату світу проти Ювентуса (5:2).

Про це повідомляє OptaJoe.

Для 24-річного норвежця цей м'яч став 300-м у професійній кар'єрі. Такого показника він досягнув за 370 зіграних матчів. У цих поєдинках він віддав також 61 результативну передачу.

300 - Erling Haaland's 52nd-minute goal against Juventus in the @FIFACWC was his 300th across his top-flight and international career. Strike. pic.twitter.com/4wC3iGVGt9 — OptaJoe (@OptaJoe) June 26, 2025

Нагадаємо, перемога над Ювентусом дозволила команді Жузепа Гвардіоли виграла групу G з максимальним результатом у 9 очок.

Суперники Манчестер Сіті та Ювентуса по 1/8 фіналу визначаться в ніч на 27 червня, коли будуть зіграні матчі третього туру в групі Н. Манчестер Сіті зіграє з другою командою цього квартету, а Ювентус – із його переможцем. Наразі перше та друге місця в групі Н посідають Реал і РБ Зальцбург.