Гвардіола покликав журналіста в тренерський штаб Ман Сіті після геніального питання на пресконференції

Перед матчем Кубка Англії проти Солфорда наставник Манчестер Сіті Пеп Гвардіола влаштував справжнє шоу на пресконференції, і все через одне запитання.

Журналіст нагадав іспанському тренеру його колонку 2006 року про матч Іспанія – Туніс, у якій Гвардіола детально розбирав гру збірної Іспанії у схемі 4-3-3 та називав її "системою без позицій". Тоді він аналізував, як форварди змінювалися ролями, опускалися глибше й створювали чисельну перевагу, але водночас ризикували перенаситити центр поля.

Репортер провів паралель із нинішнім Сіті, де команда використовує вузьку трійку атаки з постійною ротацією позицій. Він поцікавився, як знайти баланс між мобільністю та структурою гри, як навчити футболістів правильно рухатися в обмеженому просторі та не перевантажувати півзахист. Зокрема, мова зайшла про Жеремі Доку, Філа Фодена та інших гравців атакувальної лінії.

Реакція Гвардіоли була миттєвою та емоційною:

"Не хочеш стати моїм помічником? Ти просто топ!" – відповів наставник, явно вражений глибиною аналізу.

У відповідь журналіст зізнався, що саме Гвардіола надихнув його зайнятися футбольною аналітикою. І ця коротка перепалка стала одним із найяскравіших моментів передматчевої пресконференції, завірусившись у мережі.

Нагадаємо, що сам матч проти Солфорда "містяни" виграли із рахунком 2:0, пробившись в 1/8 фіналу Кубка Англії.

Раніше повідомлялося, що Гвардіола може залишити Манчестер Сіті вже цього літа, попри чинну угоду.