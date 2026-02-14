Вест Гем дотиснув Бертон у матчі 1/16 фіналу Кубку Англії
У суботу, 14 лютого, відбудеться низка матчів 1/16 фіналу Кубку Англії з футболу сезону-2025/26.
Так, у першому поєдинку ігрового дня Вест Гем лише в екстратаймах зміг дотиснути Бертон, який виступає у третьому за силою дивізіоні країни.
Єдиний і переможний гол за "молотобійців" на 95-й хвилині забив Саммервілл. Трохи згодом представник АПЛ залишився у меншості після вилучення Поттса, але суперник не зміг скористатися перевагою, вилетівши у підсумку з турніру.
О 17:00 відбудеться одразу 4 поєдинки, в одному з яких Манчестер Сіті зіграє проти Солфолда. Також на вболівальників чекає центральний матч ігрового дня, в якому Астон Вілла прийме Ньюкасл, а закриватиме програму зустріч Ліверпуля та Брайтона.
Кубок Англії з футболу
1/16 фіналу
Бертон – Вест Гем 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – 95 Саммервілл
Вилучення: 101 – Поттс
- 17:00 Бернлі – Менсфілд
- 17:00 Манчестер Сіті – Солфорд
- 17:00 Норвіч – Вест Бромвіч
- 17:00 Саутгемптон – Лестер
- 19:45 Астон Вілла – Ньюкасл
- 22:00 Ліверпуль – Брайтон
Нагадаємо, вчора, 13 лютого, Челсі з хеттриком Нету розгромив Халл, а Рексем вибив Іпсвіч.