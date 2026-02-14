Українська правда
Вест Гем дотиснув Бертон у матчі 1/16 фіналу Кубку Англії

Олексій Мурзак — 14 лютого 2026, 16:58
У суботу, 14 лютого, відбудеться низка матчів 1/16 фіналу Кубку Англії з футболу сезону-2025/26.

Так, у першому поєдинку ігрового дня Вест Гем лише в екстратаймах зміг дотиснути Бертон, який виступає у третьому за силою дивізіоні країни.

Єдиний і переможний гол за "молотобійців" на 95-й хвилині забив Саммервілл. Трохи згодом представник АПЛ залишився у меншості після вилучення Поттса, але суперник не зміг скористатися перевагою, вилетівши у підсумку з турніру.

О 17:00 відбудеться одразу 4 поєдинки, в одному з яких Манчестер Сіті зіграє проти Солфолда. Також на вболівальників чекає центральний матч ігрового дня, в якому Астон Вілла прийме Ньюкасл, а закриватиме програму зустріч Ліверпуля та Брайтона. 

Кубок Англії з футболу
1/16 фіналу

Бертон – Вест Гем 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – 95 Саммервілл

Вилучення: 101 – Поттс

  • 17:00 Бернлі – Менсфілд
  • 17:00 Манчестер Сіті – Солфорд
  • 17:00 Норвіч – Вест Бромвіч
  • 17:00 Саутгемптон – Лестер
  • 19:45 Астон Вілла – Ньюкасл
  • 22:00 Ліверпуль – Брайтон

Нагадаємо, вчора, 13 лютого, Челсі з хеттриком Нету розгромив Халл, а Рексем вибив Іпсвіч.

