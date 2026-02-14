Вест Гем дотиснув Бертон у матчі 1/16 фіналу Кубку Англії

У суботу, 14 лютого, відбудеться низка матчів 1/16 фіналу Кубку Англії з футболу сезону-2025/26.

Так, у першому поєдинку ігрового дня Вест Гем лише в екстратаймах зміг дотиснути Бертон, який виступає у третьому за силою дивізіоні країни.

Єдиний і переможний гол за "молотобійців" на 95-й хвилині забив Саммервілл. Трохи згодом представник АПЛ залишився у меншості після вилучення Поттса, але суперник не зміг скористатися перевагою, вилетівши у підсумку з турніру.

О 17:00 відбудеться одразу 4 поєдинки, в одному з яких Манчестер Сіті зіграє проти Солфолда. Також на вболівальників чекає центральний матч ігрового дня, в якому Астон Вілла прийме Ньюкасл, а закриватиме програму зустріч Ліверпуля та Брайтона.

Кубок Англії з футболу

1/16 фіналу

Бертон – Вест Гем 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – 95 Саммервілл

Вилучення: 101 – Поттс

17:00 Бернлі – Менсфілд

17:00 Манчестер Сіті – Солфорд

17:00 Норвіч – Вест Бромвіч

17:00 Саутгемптон – Лестер

19:45 Астон Вілла – Ньюкасл

22:00 Ліверпуль – Брайтон

Нагадаємо, вчора, 13 лютого, Челсі з хеттриком Нету розгромив Халл, а Рексем вибив Іпсвіч.