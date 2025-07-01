Гвардіола: Тепер Манчестер Сіті може відпочити та підготуватися до наступного сезону

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола прокоментував поразку та виліт його команди з Клубного чемпіонату світу 2025 року.

Слова 54-річного іспанця наводить ESPN.

Сьогодні, 1 липня, "містяни" в результативному матчі програли Аль-Хілялю (3:4) в межах 1/8 фіналу, через що їхній шлях на турнірі завершився.

Гвардіола знайшов позитив у цьому результаті. Він вважає, що тепер команда зможе відпочити після важкого сезону.

"Ми б із задоволенням продовжили грати на цьому турнірі. Ви буваєте тут лише раз на чотири роки. У нас було відчуття, що у команди все добре, але ми їдемо додому. Зараз настав час відпочити і підготуватися до нового сезону. Атмосфера була дуже гарною. Я не можу достатньо подякувати Манчестер Сіті і особливо гравцям за тренування і за те, як вони грали", – сказав Гвардіола.

Іспанський фахівець визнав, що Сіті не зміг використати свої моменти, щ о в підсумку призвело до поразки.

"Врешті-решт ми повинні забивати. Вони не створили багато моментів у першому таймі, це ми створили, але не змогли завершити їх. У мене було відчуття, що ми можемо пройти далі. Ми дозволили їм робити переходи з оборони в атаку, але ми створили багато моментів. У минулому я не бачив так багато хороших речей. Взаємовідносини між гравцями, наш капітан (Бернардо Сілва) дуже допоміг, а також стандарти з персоналом. Я відчував, що ми були щасливі тут, тренування були дійсно хорошими, але рівень цих змагань – це чемпіонат світу".

Нагадаємо, що за рахунок перемоги Аль-Хіляль пройшов до чвертьфінальної стадії Клубного чемпіонату світу 2025 року. Там підопічні Сімоне Індзагі зустрінуться з Флуміненсе, який у свою чергу вибив міланський Інтер.

Раніше стало відомо, що капітан Інтера Лаутаро Мартінес розкритикував своїх одноклубників за виліт з КЧС-2025.