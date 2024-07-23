Гвардіола вважає, що Родрі заслуговує виграти Золотий м'яч

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола вважає, що півзахисник "містян" Родрі заслуговує отримати Золотий м'яч за підсумками сезону-2023/2024.

Про це іспанський фахівець розповів клубній пресслужбі.

"Я не можу заперечувати, як би я був щасливий, якби Родрі отримав Золотий м'яч. Його послідовність просто брутальна. Бути в гонці, бути номінованим або виграти Золотий м'яч — це фантастика!", — сказав Гвардіола.

Зазначимо, що "Золотий м'яч" — це щорічна нагорода найкращому гравцю світу від журналу France Football. ЗМ вважається найпрестижнішим призом на індивідуальному рівні.

Раніше стало відомо, що Родрі очолив рейтинг фаворитів на престижну нагороду "Золотий м'яч" у 2024 році за версією Goal.