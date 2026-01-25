Тепер його знатимуть усі: Гвардіола розкритикував арбітра-дебютанта та хоче пояснень від голови суддівського корпусу

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола після перемоги над Вулвергемптоном (2:0) у 23-му турі вибухнув критикою на адресу рефері Фараї Халлама, для якого цей матч став дебютним у Прем'єр-лізі.

Його слова передає Sky Sports.

"Рефері зробив гучний дебют, тепер його знатимуть усі. Гадаю, це вперше, коли вони звертаються до телевізора і не визнають "нормальне" положення рук.

Я впевнений, що завтра Говард Вебб з'явиться в ЗМІ, щоб пояснити, чому це не пенальті й що він зробив проти Манчестер Юнайтед, ніби це був перший раз, коли він так вчинив, бо були невеликі сумніви".

Під час матчу арбітр отримав сигнал від VAR переглянути епізод на моніторі через потенційну гру рукою у штрафному майданчику. Однак, навіть передивившись повтор, Халлам залишився непохитним: він вирішив, що рука Москери під час контакту з м'ячем перебувала у "природному положенні", і відмовився вказувати на позначку.

Тренер також провів паралель із попереднім дербі проти Манчестер Юнайтед, згадавши фол Діогу Далота проти Жеремі Доку. За словами Жузепа, безкарність того епізоду коштувала вінгеру участі в єврокубковому матчі в Норвегії.

"Ось чому Доку не міг грати в Норвегії – через дії Далота. Але це нормально. Я чекаю на завтра. Не чекайте на середу. У нас Ліга чемпіонів, ми зайняті. Говард Вебб, прийдіть завтра і поясніть, чому це не пенальті".

Манчестер Сіті після цього матчу досі посідає 2 місце в англійській Прем'єр-лізі, маючи в активі 46 очок. А Вулвергемптон так і залишився на останньому місці в таблиці чемпіонату, набравши лише 8 очок за поточну компанію.

Нагадаємо раніше Гвардіола висловив невдоволення відношенням арбітрів АПЛ до Голанда.