Виключні: Гвародіола прокоментував свої стосунки з Артетою

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола прокоментував свої стосунки із Мікелем Артетою, які могли зіпсуватись через суперництво команд.

Слова іспанця наводить ESPN.

"Вони виключні. З ним та його сім'єю. Зараз ми нечасто спілкуємось, адже кожен має свої справи, проте повага, яка є між нами, залишиться назавжди", – розповів Гвардіола.

Зазначимо, що останніми роками Арсенал повернувся до чемпіонських перегонів АПЛ та нав'язав серйозну боротьбу Манчестер Сіті за трофей.

Після матчу першого кола між "канонірами" та "містянами", тодішній капітан Сіті Кайл Вокер звинуватив Артету у використанні "темних мистецтв".

Окрім стосунків із головним тренером лондонців, Гвардіола також прокоментував стан здоров'я Родрі, який продовжує відновлюватись від розриву хрестоподібних зв'язок коліна.

"Найголовніше для нього – добре відновитись. Він вже не хлопчик, але має кілька років футболу попереду. Проте, це можливо лише за умови гарної реабілітації", – резюмував іспанський фахівець.

Нагадаємо, що 24 туру АПЛ між Арсеналом та "містянами" відбудеться завтра, 2 лютого. Стартовий свисток пролунає о 18:30 за київським часом.

Раніше Мікель Аретта висловився про скандальні слова Ерлінга Голанда на свою адресу.