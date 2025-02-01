Артета – про скандальні слова Голанда на свою адресу: Я просто йду далі

Головний тренер Арсенала Мікель Артета прокоментував скандальний епізод матчу першого кола АПЛ, після якого Ерлінг Голанд без видимої причини сказав фахівцю "залишатись скромним".

Слова іспанця наводить офіційний сайт "канонірів".

"Я нічого не сприймаю на особистий рахунок. З того часу, як я став футболістом, все залишається на полі. Футбол сповнений емоцій, тому я відкидаю все це і просто йду далі", – розповів Артета.

Окрім того, Мікель оцінив шанси Манчестер Сіті на боротьбу за титул АПЛ у сезоні-2024/25.

"Я вважаю, що так, вони боротимуться. Це навіть не обговорюється", – заявив спеціаліст.

Матч 24 туру АПЛ між Арсеналом та "містянами" відбудеться завтра, 2 лютого. Стартовий свисток пролунає о 18:30 за київським часом.

Нагадаємо, поєдинок 5 туру між командами завершився внічию з рахунком 2:2. Тоді Голанд відмітився не тільки висловлюваннями на адресу Артети, а й кидком м'яча в голову Габріелю після другого голу у ворота Давіда Раї.

Раніше Прем'єр-ліги оголосила номінантів на звання найкращого тренера січня, серед яких опинився й Артета.