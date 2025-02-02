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Я шкодую лише про останні 25 хвилин, – Гвардіола прокоментував розгромну поразку від Арсенала

Микола Дендак — 2 лютого 2025, 22:20
Я шкодую лише про останні 25 хвилин, – Гвардіола прокоментував розгромну поразку від Арсенала
Жузеп Гвардіола
BBC

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола прокоментував розгромну поразку від Арсенала (1:5) у 24 турі АПЛ. Він розчарований лише останніми 25 хвилинами.

Слова іспанського наставника передає BBC.

"Я шкодую лише про останні 25 хвилин. Ми забули як робити те, що ми робили до цього. Звичайно, це важка гра на цьому стадіоні, з цією командою. Я шкодую про останні 15-20 хвилин, але решта була дійсно хорошою грою для нашої команди. Важко зрозуміти, коли бачиш результат, але це моє відчуття", – сказав Гвардіола.

Головний тренер Манчестер Сіті також пожалівся, що такі ситуації вже не вперше відбуваються з командою.

Нагадаємо, за підсумками основного етапу Ліги чемпіонів вісім команд кваліфікувалися до 1/8 фіналу. Манчестер Сіті ж потрапив у додатковий етап, де за підсумками жеребкування Ліги чемпіонів зіграє проти Реала.

Перші стикові поєдинки плейоф відбудуться 11-12 лютого, а матчі-відповіді – 18-19 лютого. Фінал турніру прийматиме Мюнхен: 31 травня на "Альянц Арені" визначиться переможець Ліги чемпіонів сезону-2024/25.

А для українських клубів єврокубкова кампанія завершилася на стадії основних етапів. Шахтар, Динамо, Полісся та Кривбас заробили один з найнижчих коефіцієнтів в історії виступів України в єврокубках.

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