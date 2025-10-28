Гвардіола: Поки немає термінів повернення Родрі

Менеджер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола підтвердив, що півзахисник Родрі продовжує працювати в обмеженому режимі.

Слова наставника цитує інсайдер Фабріціо Романо.

"Поки немає термінів повернення Родрі. Він ще неготовий. Безумовно, він стає кращим, частково тренується з нами. Але він зазнав серйозних травм мʼязів. Ми побачимо, як він розвиватиметься цього тижня", – сказав Гвардіола.

Родрі отримав жорстку травму передньої хрестоподібної зв’язки й меніска 22 вересня 2024-го під час матчу Манчестер Сіті. Однак коли гравець буде повністю готовий – невідомо.

У жовтні 2024-го Родрі був удостоєний золотої нагороди "Золотий м’яч" за підсумками сезону 2023/24.

Раніше Родрі повернувся до тренувань у загальній групі гравців Манчестер Сіті.