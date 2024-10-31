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Гвардіола: За дев'ять років ніколи не було такої ситуації з травмами

Станіслав Лисак — 31 жовтня, 13:09
Гвардіола: За дев'ять років ніколи не було такої ситуації з травмами
Getty Images

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола поскаржився на кількість травми після поразки "містян" у 1/8 фіналу Кубка англійської ліги від Тоттенгема (2:1).

Слова іспанського фахівця цитує Sky Sports.

"У нас є 13 гравців, тож ми перебуваємо в дуже скрутному становищі. Хлопці, які грають, закінчують більшість матчів з проблемами, і ми побачимо, як вони відновляться.
За дев'ять років ніколи не було такої ситуації з багатьма, багатьма травмами з багатьох, багатьох причин. У таких ситуаціях гравці роблять крок вперед, і вони більш згуртовані, ніж будь-коли, і вони намагатимуться зробити це на цьому тижні за цей короткий час, щоб відновитися", – сказав Гвардіола.

Зазначимо, що в лазареті Ман Сіті наразі знаходяться Савіньйо, Джек Гріліш, Оскар Бобб, Кевін де Брейне, Кайл Вокер та Родрі.

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У суботу, 2 листопада, Манчестер Сіті завітає в гості до Борнмута, за який виступає український центральний захисник Ілля Забарний. Матч 10 туру АПЛ розпочнеться о 17:00 за київським часом.

Жузеп Гвардіола Англія, Кубок Ліги Манчестер Сіті Тоттенгем

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