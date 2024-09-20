Страйк у футболі: світові зірки натякають на крайні заходи

Новий формат Ліги чемпіонів, який було запроваджено з сезону 2024/25, спровокував новий виток розмов про надмірну перевантаженість футбольного календаря. Який, своєю чергою, призводить до перевтоми гравців та травм, часто важких.

Про це самі гравці говорять все частіше й частіше, а цього тижня домовилися до того, що можуть влаштувати страйк.

Першим тему сильної перевантаженості футбольного календаря порушив ще Жозеп Гвардіола.

Фахівець, який нині тренує "Манчестер Сіті", ще років п'ять тому почав говорити про цю проблему.

Пізніше його підтримали колеги та самі гравці. Періодично ці розмови згасають, але з кожною новою ініціативою УЄФА розгоряються з новою силою.

Так вийшло й зараз.

Під тиском грандів

Виконавчий комітет УЄФА затвердив новий формат клубних турнірів із сезону 2024/25 ще 19 квітня 2021 року.

Щоправда, тоді передбачалося, що кожна команда зіграє на загальному етапі щонайменше десять матчів проти десяти суперників (п'ять вдома, п'ять у гостях). Зрештою, зійшлися на восьми матчах, а в іншому – все залишилося, як і було задумано спочатку.

Кількість учасників Ліги чемпіонів збільшилася з 32 до 36. Головні зміни торкнулися звичного групового етапу, натомість усі учасники тепер грають у єдиній лізі.

Вісім найкращих команд єдиної таблиці безпосередньо вийдуть до 1/8 фіналу, а ті, хто займе місця з 9-го по 24-те, проведуть спарені стикові матчі за право приєднатися до чільної вісімки.

Тоді, в офіційному релізі УЄФА вказувалося, що "рішення ухвалено після масштабних консультацій із членами європейської футбольної родини".

Втім, є вагомі підстави вважати, що УЄФА, м'яко кажучи, лукавить. Як це часто буває з головним футбольним органом Європи.

Адже того ж дня, 19 квітня 2021 року, 12 грандів з Іспанії, Італії та Англії створили Європейську Суперлігу. При цьому проєкт Суперліги виявився мильною бульбашкою, команди "дали задню" вже після перших боязких протестів фанатів.

Зараз розмов про якийсь супер турнір взагалі не ведеться. Провідні клуби спокійно грають у турнірах під егідою УЄФА нарівні з рештою.

Проте УЄФА довелося суттєво змінювати формат і календар єврокубків для грандів, щоб припинити спроби повернутися до обговорення варіантів створення Суперліги в майбутньому.

Питання, коли й на якому етапі УЄФА вирішив відмовитись від ідеї у 10 матчів для кожної команди на груповому етапі, – риторичне. Розум все-таки взяв гору, але коли та де, ми це навряд дізнаємось.

Проте навіть формат із вісьмома матчами (двома додатковими іграми), викликав невдоволення у багатьох.

"Не можна грати 70-80 матчів за сезон"

Першим нову хвилю гейту з приводу чергового нововведення УЄФА розпочав гравець Манчестер Сіті та збірної Іспанії Родрі.

"Я думаю, ми близькі до страйку. І це легко зрозуміти, запитайте будь-якого гравця, не тільки в мене така думка. Якщо так продовжиться з календарем, то іншого виходу не буде. 40-50 матчів у сезоні – це кількість, коли ти можеш себе проявити на хорошому рівні. А коли матчів 70-80, то це вже стає неможливим. У тому числі падає і рівень футболу.

Варто зазначити, що минулого сезону гравець 72 рази потрапляв у заявку на матчі клубу та збірної, зігравши у 66.

Своєю чергою, воротар Реала Тібо Куртуа підтримав іспанського бунтаря.

"Родрі – правий. У нас дуже багато матчів. Фани хочуть бачити кращу якість футболу, а тому потрібно шукати баланс. Занадто багато матчів, занадто багато травм. І Ліга націй, і Клубний ЧС, і інші турніри тільки додають матчів. Люди кажуть, що ми не можемо скаржитися через наші високі зарплати. Високі зарплати – це правда, але потрібен баланс, інакше найкращі футболісти не зможуть постійно виходити на поле через втому і травми", – сказав Куртуа.

Нарешті, партнер Родрі по "Мансіті" Мануель Аканджі також висловився щодо кількості матчів.

"У Лізі чемпіонів все стало складніше. Грати доведеться з різними командами, водночас Інтер (суперник МанСіті з першого туру. – ред.) має інших суперників. Перший етап просто став більшим, ігор стало більше. Їх було шість, а тепер може бути десять. Наприкінці сезону на нас чекає клубний чемпіонат світу. За одним матчем слідує інший, і я не уявляю, як усе це працюватиме на дистанції у кілька сезонів. Уявіть, ми виграємо чемпіонат чи кубок, потім дійдемо до фіналу клубного ЧС – тоді Суперкубок Англії буде лише за три тижні. А коли буде відпустка? Взимку перерви немає. Якщо пощастить, ми матимемо два тижні відпочинку, а потім треба збиратися на новий сезон. А 2026-го ще й чемпіонат світу. І кінця цього не видно.

Я не знаю, що з цього вийде. Може, я завершу кар'єру у 30 років!”, – вигукує гравець.

Реформа клубного ЧС та зайве навантаження

Нагадаємо, з літа 2025 року клубний чемпіонат світу проводитиметься в новому форматі.

Свого часу це була одна гра за Міжконтинентальний кубок, між найсильнішими командами Європи та Південної Америки на нейтральному полі, найчастіше в Японії. Потім вона перетворилася на турнір за участю шести команд, додалися найкращі клуби Північної та Центральної Америки, Африки, Азії та Океанії. А тепер це буде повноцінний чемпіонат завдовжки на місяць.

Турнір за участю 32 клубних команд пройде з 15 червня по 13 липня у США та в ньому візьмуть участь 12 клубів від зони УЄФА – по дві команди від Англії (МанСіті та Челсі), Німеччини (Баварія та Боруссія Д), Іспанії (Реал та Атлетико) ), Італії (Інтер та Ювентус), Португалії (Порту та Бенфіка) а також по одному клубу з Франції (Парі-Сен-Жермен) та Австрії (Зальцбург).

У найуспішніших команд сезон триватиме до середини липня, а вже в середині серпня стартують національні чемпіонати, до яких потрібно підготуватися. І відпустка справді триватиме не більше двох тижнів.

Першопрохідник Гвардіола

Розмови про надмірне навантаження для футболістів точаться вже давно. Почалися вони восени 2018 року, коли під егідою УЄФА пройшов перший турнір Ліги націй. Наступний сплеск був після реформи ЛЧ, а тепер на цю реформу накладається ще й проведення клубного ЧС у новому форматі.

Тим часом першим про цю проблему заговорив не діючий гравець, а колишній, нині тренер Хосеп Гвардіола.

Понад три роки тому, у квітні 2021-го, іспанський фахівець зазначав:

"Футболісти люди, а не роботи. Я тримаю близький контакт із гравцями, і бачу, як вони засмучені від того, що не можуть грати щодня. Але це просто неможливо. Якщо ви хочете брати участь у всіх змаганнях, як це робимо ми, то без постійної ротації в такому напруженому сезоні це просто неможливо. з того часу, як розпочався чемпіонат. Немає гравця, який міг би витримати такі навантаження не тільки на фізичному, а й на моральному рівні. І при цьому залишатися щодня здатним змагатися із суперниками та конкурувати з партнерами по команді. Це неможливо”.

У грудні 2023 року легендарний тренер підтримав ідею гравців подати позов до суду проти ФІФА.

Трохи раніше про таку ідею заявив голова профспілки футболістів Махета Моланго. В одному з інтерв'ю він сказав, що його колеги готові розглянути можливість судового позову проти ФІФА, після того, як плани щодо розширення клубних та міжнародних турнірів ще більше звузили вікна між матчами.

Менше з тим, Гвардіола і сам пропонував гравцям подумати про страйк, який мав би показати своє невдоволення зростанням кількості турнірів та матчів.

"Тільки гравці можуть щось змінити. Я вже багато разів казав, що у нас занадто багато матчів. Проблема в тому, що влітку у нас лише три тижні відпустки. Цього недостатньо, щоб відновитись. Подивіться на кількість травм".

Варто зазначити, що ці слова були сказані після того, як у грудні 2023 року "МанСіті" провів 9 матчів – шість в АПЛ, два на клубному чемпіонаті світу та ще один у Лізі чемпіонів.

Щодо кількості травм – тут є промовисті факти.

У тому ж мадридському Реалі минулого сезону через розрив хрестоподібних зв'язок – дуже небезпечна травма, отримання якої фахівці пов'язують якраз із перевантаженнями організму, тривалий період часу пропустили одразу три лідери Давид Алаба, Едер Мілітан та Тібо Куртуа. При цьому Алаба не оговтався від травми досі і пропустив уже більше року.

Гонитва за грошима за рахунок здоров'я гравців

З одного боку, європейська та міжнародна футбольна федерація – ФІФА та УЄФА, керуються добрими намірами.

До ідеї Ліги чемпіонів замість класичного Кубка європейських чемпіонів, яка зараз є супер успішним турніром, на початку 90-х багато клубів поставилися, м'яко кажучи, прохолодно.

А разом з тим, із призового фонду в 110 млн. швейцарських франків (близько $90 млн. за курсом 1992 року), зараз Ліга чемпіонів "виросла" до... 3,3 мільярда євро. 2,4 млрд із цієї суми розподілять між собою учасники основного турніру та фіналісти Суперкубку УЄФА. Тепер лише за вихід до основної сітки змагань кожен клуб отримує 19 мільйонів євро.

Так, все це, за рахунок збільшення кількості матчів і, відповідно, кількості трансляцій, реклами, що супроводжує ці трансляції, надходження інвестицій від спонсорів тощо. і т.п.

Однак з іншого боку, все це призводить до нескінченних травм гравців, втоми, зниження форми. Неможливо постійно бути в тонусі та на піку, проводячи по 60-80 матчів за сезон і маючи відпустку у два тижні.

Елементарну втому футболістів можна побачити неозброєним оком на останніх чемпіонатах Європи.

І це те, над чим чиновникам із ФІФА та УЄФА варто міцно замислитися.