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Гвардіола: Манчестер Сіті страждає від травм

Андрій Яросименко — 31 жовтня, 10:10
Гвардіола: Манчестер Сіті страждає від травм
Getty Images

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола пояснив причину поразки "містян" від Тоттенгема в 1/8 фіналу англійського Кубку ліги сезону-2024/25.

Його слова передає SkySport.

"Ми грали дуже добре, але стається і таке. Матч проходив у шаленому темпі. Суперник атакував швидше. Манчестер Сіті страждає від травм. У нас і до гри було дуже багато проблем. Тепер випадає Савіньйо. Джек Гріліш та Кайл Вокер також не зіграють у наступних матчах. Щодо Голанда, він не був готовий до гри, тож залишився в запасі", – сказав Гвардіола.

Зазначимо, що в лазареті команди перебуває один з лідерів Кевін де Брейне. Напередодні наставник прокоментував стан іменитого півзахисника.

Нагадаємо, в інших ігрових матчах дня лондонський Арсенал здобув розгромну перемогу над Престоном. Українець Олександр Зінченко вперше за два з половиною місяці вийшов в стартовому складі команди та зіграв 62 хвилини.

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Також інший українець Михайло Мудрик вийшов на поле у матчі проти Ньюкасла, проте його команді не вдалося перемогти.

Жузеп Гвардіола Кевін Де Брейне Англія, Кубок Ліги Манчестер Сіті Тоттенгем

Жузеп Гвардіола

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