Гвардіола прокоментував фізичний стан лідера команди після травми
Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола розповів, що Кевін де Брейне ще не повністю відновився після травми.
Його слова передає пресслужба клубу.
"Я хотів би сказати вам, і особливо я хотів би це знати, але я зараз не знаю. Він почувається краще на тренуваннях, але недостатньо щоб вийти на той рівень, який нам потрібен на змаганнях, коли він б’є по м’ячу, іноді у нього все ще відчувається біль.
Кевін повинен відчувати себе добре, щоб проявити свій величезний талант. Сподіваюся, це станеться після міжнародної перерви", – сказав наставник.
33-річний хавбек травмувався у матчі 1 туру ЛЧ проти Інтера, який відбувся 18 вересня. Тоді його замінили після першого тайму. З того часу він пропустив 7 поєдинків "містян", а також два матчі Бельгії в Лізі націй.
У сезоні-2024/25 бельгієць зіграв 6 матчів на клубному рівні, у яких відзначився 1 забитим м'ячем та віддав 1 результативну передачу. Раніше повідомлялося, що гравець може продовжити кар'єру в МЛС.