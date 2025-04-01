Гвардіола розповів, коли Голанд повернеться в гру

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола заявив, що у Ерлінга Голанда є шанси відновитися після травми ще до завершення поточного клубного сезону.

Наставника чемпіонів Англії цитує Фабріціо Романо.

"Лікарі сказали мені, що Ерлінг Голанд пропустить від 5 до 7 тижнів. Сподіваюся, на кінцівку сезону та клубний чемпіонат світу він буде готовий", – заявив іспанський фахівець.

🚨❌ Pep Guardiola: “The doctors told me Erling Haaland will be out between five and seven weeks”.



“Hopefully at the end of the season and World Cup he will be ready”. pic.twitter.com/u7Y44J3xRQ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 1, 2025

Нагадаємо, вчора повідомлялося про те, що Голанд пропустить решту нинішньої кампанії АПЛ через травму гомілкостопа лівої ноги. У поточному сезоні на рахунку 24-річного нападника збірної Норвегії 30 голів і 4 асисти в 40 матчах за Манчестер Сіті в усіх турнірах.

Травму гомілкостопа Голанд отримав у матчі чвертьфіналу Кубку Англії проти Борнмута (перемога 2:1).