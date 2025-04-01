Гвардіола розповів, коли Голанд повернеться в гру
Жузеп Гвардіола
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Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола заявив, що у Ерлінга Голанда є шанси відновитися після травми ще до завершення поточного клубного сезону.
Наставника чемпіонів Англії цитує Фабріціо Романо.
"Лікарі сказали мені, що Ерлінг Голанд пропустить від 5 до 7 тижнів. Сподіваюся, на кінцівку сезону та клубний чемпіонат світу він буде готовий", – заявив іспанський фахівець.
Нагадаємо, вчора повідомлялося про те, що Голанд пропустить решту нинішньої кампанії АПЛ через травму гомілкостопа лівої ноги. У поточному сезоні на рахунку 24-річного нападника збірної Норвегії 30 голів і 4 асисти в 40 матчах за Манчестер Сіті в усіх турнірах.
Травму гомілкостопа Голанд отримав у матчі чвертьфіналу Кубку Англії проти Борнмута (перемога 2:1).