Гвардіола: Моя любов до Барси знищує мене

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола хотів би уникнути зустрічі зі своєю рідною Барселоною.

Слова іспанця наводить Фабріціо Романо.

"Якщо ви запитаєте мене, з якою командою я не хочу грати цього року, то, звісно ж, я скажу, що це Барселона. Любов та прив ’язаність, які я відчуваю до Барси, знищують мене. Мені пощастило, я був щасливий у Барслоні... Це команда мого серця", – сказав Гвардіола.

Нагадаємо, з Барселоною Гвардіола виграв 14 трофеїв, зокрема дві Ліги чемпіонів та три національних титули. Також у каталонському клубі Пеп провів більшу частину своєї ігрової кар’єри.