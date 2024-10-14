Гвардіола: Моя любов до Барси знищує мене
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Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола хотів би уникнути зустрічі зі своєю рідною Барселоною.
Слова іспанця наводить Фабріціо Романо.
"Якщо ви запитаєте мене, з якою командою я не хочу грати цього року, то, звісно ж, я скажу, що це Барселона. Любов та прив’язаність, які я відчуваю до Барси, знищують мене. Мені пощастило, я був щасливий у Барслоні... Це команда мого серця", – сказав Гвардіола.
Нагадаємо, з Барселоною Гвардіола виграв 14 трофеїв, зокрема дві Ліги чемпіонів та три національних титули. Також у каталонському клубі Пеп провів більшу частину своєї ігрової кар’єри.