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Гвардіола: Моя любов до Барси знищує мене

Ігор Чернявський — 14 жовтня, 02:30
Гвардіола: Моя любов до Барси знищує мене
Getty Images

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола хотів би уникнути зустрічі зі своєю рідною Барселоною.

Слова іспанця наводить Фабріціо Романо.

"Якщо ви запитаєте мене, з якою командою я не хочу грати цього року, то, звісно ж, я скажу, що це Барселона. Любов та прив’язаність, які я відчуваю до Барси, знищують мене. Мені пощастило, я був щасливий у Барслоні... Це команда мого серця", – сказав Гвардіола.

Нагадаємо, з Барселоною Гвардіола виграв 14 трофеїв, зокрема дві Ліги чемпіонів та три національних титули. Також у каталонському клубі Пеп провів більшу частину своєї ігрової кар’єри.

Барселона Жузеп Гвардіола Манчестер Сіті Ліга чемпіонів-2024/25

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