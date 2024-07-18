Гутцайт: Багато співпрацювали з Шевченком і Ротанем, щоб в олімпійської збірної був потужний склад

Президент Національного олімпійського комітету Вадим Гутцайт запевнив, що він спільно з Русланом Ротанем та Андрієм Шевченком працював над тим, щоб на футбольному турнірі ОІ-2024 Україну представив найсильніший склад.

Про це він розповів у етері "Суспільні Новини".

"Вперше в історії незалежної України футбольна команда буде представляти державу на Олімпіаді. Вони вийдуть вже 24 липня, будуть грати у перший день Олімпійських ігор. Сподіваємося, що вони покажуть свою найкращу гру. Разом з головним тренером (Русланом Ротанем — прим.) і головою УАФ Андрієм Миколайовичем Шевченком багато співпрацюємо з цього питання, зустрічалися і розмовляли, щоб був склад потужний. Розмовляли з президентами клубів, щоб вони надали найкращих футболістів, щоб їх відпустили. Тому сподіваємось, що все у нас вийде", — сказав Гутцайт.

Насправді, тема складу олімпійської збірної на Іграх у Парижі викликала багато дискусій у ЗМІ, оскільки не тільки європейські, а й деякі українські клуби не відпустили своїх провідних гравців.

Втім, з цим зіштовхнулася не лише українська команда. Наприклад, Ліверпуль також не відпустив свого ключового виконавця.