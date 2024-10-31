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Гуммельс знайшов спільні риси між Реалом і Трампом

Ігор Чернявський — 31 жовтня, 23:32
Гуммельс знайшов спільні риси між Реалом і Трампом
ФК Рома

Захисник Роми Матс Гуммельс вважає, що поведінка Реала в ситуації із Золотим м’ячем має трампістські риси.

Про це він сказав у інтерв’ю Spiegel Sport.

"Використання слів "відсутність поваги", коли ви не виграли в голосуванні, має трампістські риси. На жаль, це неповага до інших. Це погано. Немає сумніву, що хтось із Реала заслужив Золотий м’яч, але є й інші чудові гравці, які заслуговують його не менше. Не віддати їм належне – погано", – сказав Гуммельс.

Нагадаємо, у день вручення Золотого м’яча вирував скандал навколо Вінісіуса Жуніора та Реала, адже саме бразильський вінгер тривалий час вважався фаворитом. Дізнавшись про рішення France Football, у "королівському клубі" вирішили повністю бойкотувати церемонію нагородження.

Реал Мадрид Рома Матс Гуммельс

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