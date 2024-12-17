Лідер Полісся зацікавив грецький гранд – джерело

Півзахисник житомирського Полісся Олексій Гуцуляк зацікавив грецький клуб.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

"Зараз ще один клуб з Європи проявляє інтерес до Гуцуляка. Намагався дізнатись. Сказали, що це один з двох грецьких грандів. Більше не сказали", – повідомив журналіст Михайло Співаковський.

Він припускає, що це Панатінаїкос, який не розраховує на колишнього гравця Динамо Беньяміна Вербича.

"Знову ж, величезна дилема для Генадія Буткевича та Імада Ашура. Тому що відпускати Гуцуляка за не знаю які гроші, це не можна зробити. Це гравець, навколо якого у всій команді все крутиться", – додав Співаковський.

У сезоні поточному сезоні Олексій Гуцуляк провів 19 матчів на клубному рівні, відзначившись 10 забитими м'ячами та 2 гольовими передачами. Портал Transfermarkt оцінює вартість футболіста в 2.5 млн євро.

Раніше стало відомо, що Полісся цікавиться ізраїльським півзахисником клубу Хапоель Беер-Шева Томером Йосефі.