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Рекордсмен збірної Мексики за кількістю матчів завершив кар’єру в національній команді

Олексій Мурзак — 16 жовтня, 16:12
Рекордсмен збірної Мексики за кількістю матчів завершив кар’єру в національній команді
Андрес Гуардадо
AP

Півзахисник Андрес Гуардадо провів свій останній матч за збірну Мексики.

Про це повідомляє Mexico.

Він вийшов у стартовому складі національної команди на товариський матч зі США (2:0) і був замінений на 19-й хвилині.

Ця гра стала для Гуардадо 182-ю за збірну Мексики, він є рекордсменом за цим показником. За цей час він забив 28 голів та віддав 31 асист.

У складі національної команди Андрес тричі вигравав Золотий кубок КОНКАКАФ.

Раніше стало відомо, що кар'єру футболіста завершив колишній хавбек збірної Франції Максим Гоналон.

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