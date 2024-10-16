Рекордсмен збірної Мексики за кількістю матчів завершив кар’єру в національній команді

Півзахисник Андрес Гуардадо провів свій останній матч за збірну Мексики.

Про це повідомляє Mexico.

Він вийшов у стартовому складі національної команди на товариський матч зі США (2:0) і був замінений на 19-й хвилині.

Ця гра стала для Гуардадо 182-ю за збірну Мексики, він є рекордсменом за цим показником. За цей час він забив 28 голів та віддав 31 асист.

У складі національної команди Андрес тричі вигравав Золотий кубок КОНКАКАФ.

Раніше стало відомо, що кар'єру футболіста завершив колишній хавбек збірної Франції Максим Гоналон.