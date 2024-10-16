Колишній хавбек Роми та збірної Франції оголосив про завершення кар'єри

Колишній хавбек збірної Франції Максим Гоналон оголосив про завершення кар'єри.

Він опублікував пост в Instagram, де заявив про вдячність футболу за все.

35-річний Гоналон – вихованець Ліона. В системі цього клубу він перебував з 2000 до 2017 року. У сезоні 2008/2009 дебютував за першу команду "ткачів".

Потім грав за Рому, Севілью, Гранаду та Клермон. З 2011 до 2015 викликався до лав збірної Франції. Загалом за "Ле Бле" провів 8 матчів.

Нагадаємо, тиждень тому про завершення кар'єри оголосив український футболіст Василь Грицук.