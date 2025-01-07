Найуспішніший клуб в історії Китая втратив статус професійного через борги

Футбольний клуб Гуанчжоу не гратиме на професійному рівні у 2025 році після того, як Китайська футбольна асоціація не надала восьмиразовим чемпіонам дозвіл на участь у наступній кампанії через фінансові проблеми клубу.

Про це повідомляє Reuters.

"Клуб доклав чимало зусиль, щоб отримати допуск до професійної ліги в новому сезоні, однак, через велику історичну заборгованість, зібраних коштів недостатньо. Ми шкодуємо, що не змогли цього зробити, тому приносимо найщиріші вибачення вболівальникам і людям з усіх верств суспільства, які підтримують клуб", – йдеться у заяві китайського колектива.

Рішення про виключення Гуанчжоу стало підсумком епохи величезних витрат у китайському футболі.

Девелоперська компанія China Evergrande придбала клуб після вильоту до другого дивізіону в 2010 році.

Вона вклала значні кошти, виплачуючи завищені трансферні гонорари і високі зарплати, щоб залучити провідних гравців країни і талановитих зарубіжних талантів.

Проте у 2022 році China Evergrande подала заяву про банкрутство, зануривши Гуанчжоу в кризу. Їхні амбітні плани щодо стадіону були скасовані, а гравці продані, що призвело до вильоту з чемпіонату пізніше того ж року.

Після того, як Гуанчжоу ледь не повернувся до найвищого дивізіону за підсумками 2024 року, йому було відмовлено в дозволі на участь у наступній кампанії через фінансові проблеми, які клуб намагається вирішити.