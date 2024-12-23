Повернення додому після 8 років у Китаї: ексгравець Челсі веде перемовини з Сан-Паулу

Бразилець Оскар може повернутися до Сан-Паулу.

Про це пише A Bola.

33-річний футболіст не проти повернутися до клубу, в якому починав свій шлях. Сторони почали перемовини.

З 2010 Оскар грав за Інтернасьйональ, а влітку 2012 його придбав Челсі за 25 млн євро.

Китайський Шанхай заплатив за нього в січні 2016 60 млн фунтів. За цей клуб він і грав останні 8 років, зігравши загалом 248 поєдинків і забив 77 голів.

З 2011 до 2016 року викликався до лав збірної Бразилії. За "селесао" відзначився 11 разів за 48 матчів.