Гравець збірної Грузії: Ми докладемо всіх зусиль, щоб здобути 3 очки
Гравець збірної Грузії Гіоргі Гвелесіані вірить, що перед рідними фанатами команда зуміє набрати три очки у матчі проти України.
Його слова цитує Worldsport.ge.
"Підготовка, як завжди, проходить на дуже позитивній енергії. Ми повною мірою готуємося і після невдалих матчів, які ми пережили в жовтні, обов’язково повинні виправляти ситуацію.
Я ніколи не грав на новому стадіоні в Батумі. Звичайно, я впевнений, що ми отримаємо відповідну атмосферу. Ми також докладемо всіх зусиль і сподіваюся, що ми здобудемо три очки", – сказав Гвелесіані.
Грузини будуть першими суперниками збірної України в Лізі націй у листопаді. Матч відбудеться 16 листопада о 19:00 за київським часом. Далі на українців чекатиме гра проти Албанії (19 листопада о 21:45 за Києвом).
Нагадаємо, у 3 турі Ліги націй збірна України мінімально перемогла Грузію, а згодом команда Сергія Реброва зіграла внічию з Чехією. У вересневих матчах українці поступилися Албанії (2:1) та Чехії (3:2). Після цих поєдинків Україна посідає останню сходинку в турнірній таблиці.