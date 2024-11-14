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Гравець збірної Грузії: Ми докладемо всіх зусиль, щоб здобути 3 очки

Руслан Травкін — 14 листопада 2024, 00:51
Гравець збірної Грузії: Ми докладемо всіх зусиль, щоб здобути 3 очки
Гіоргі Гвелесіані
Пресслужба Федерації футболу Грузії

Гравець збірної Грузії Гіоргі Гвелесіані вірить, що перед рідними фанатами команда зуміє набрати три очки у матчі проти України.

Його слова цитує Worldsport.ge.

"Підготовка, як завжди, проходить на дуже позитивній енергії. Ми повною мірою готуємося і після невдалих матчів, які ми пережили в жовтні, обов’язково повинні виправляти ситуацію.

Я ніколи не грав на новому стадіоні в Батумі. Звичайно, я впевнений, що ми отримаємо відповідну атмосферу. Ми також докладемо всіх зусиль і сподіваюся, що ми здобудемо три очки", – сказав Гвелесіані.

Грузини будуть першими суперниками збірної України в Лізі націй у листопаді. Матч відбудеться 16 листопада о 19:00 за київським часом. Далі на українців чекатиме гра проти Албанії (19 листопада о 21:45 за Києвом).

Нагадаємо, у 3 турі Ліги націй збірна України мінімально перемогла Грузію, а згодом команда Сергія Реброва зіграла внічию з Чехією. У вересневих матчах українці поступилися Албанії (2:1) та Чехії (3:2). Після цих поєдинків Україна посідає останню сходинку в турнірній таблиці.

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