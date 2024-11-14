Гравець збірної Грузії: Ми докладемо всіх зусиль, щоб здобути 3 очки

Гравець збірної Грузії Гіоргі Гвелесіані вірить, що перед рідними фанатами команда зуміє набрати три очки у матчі проти України.

Його слова цитує Worldsport.ge.

"Підготовка, як завжди, проходить на дуже позитивній енергії. Ми повною мірою готуємося і після невдалих матчів, які ми пережили в жовтні, обов’язково повинні виправляти ситуацію.

Я ніколи не грав на новому стадіоні в Батумі. Звичайно, я впевнений, що ми отримаємо відповідну атмосферу. Ми також докладемо всіх зусиль і сподіваюся, що ми здобудемо три очки", – сказав Гвелесіані.