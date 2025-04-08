Клуби МЛС зацікавлені у підписанні Грізманна

Нападник мадридського Атлетико Антуан Грізманн зацікавив клуби американської МЛС.

Про це повідомляє журналіст Руді Галетті.

Зазначається, що форвард привернув увагу декілька клубів ліги, серед яких Лос-Анджелес.

Наразі Грізманн ще не прийняв остаточного рішення щодо свого майбутнього. Він все залишається сильно прив’язаним до "матрацників".

Чинний контракт гравця розрахований до літа 2026 року. У поточному сезоні на його рахунку 45 матчів на клубному рівні, в яких він відзначився 16 голами та віддав 7 асистів. Портал Transfermarkt оцінює вартість чемпіона світу 2018 року у 22 мільйонів євро.

Напередодні повідомлялось, що Грізманн побив легіонерський рекорд Мессі в Ла Лізі.