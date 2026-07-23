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Ювілейний гол у кар'єрі та розгром: Грізманн ідеально дебютував у МЛС

Денис Іваненко — 23 липня 2026, 10:41
Ювілейний гол у кар'єрі та розгром: Грізманн ідеально дебютував у МЛС
Антуан Грізманн
Getty Images

У четвер, 23 липня, Антуан Грізманн дебютував у МЛС за свій новий клуб Орландо Сіті в матчі проти Сан-Хосе Ертквейкс.

35-річний француз вийшов в основному складі та допоміг "левам" здобути розгромну перемогу на виїзді з рахунком 4:0. Він записав собі в актив одну результативну дію, забивши третій гол у цьому протистоянні.

Нападник відправив м'яч у сітку воріт на 48-й хвилині. Господарі обрізались біля власного штрафного майданчика, після чого Джастін Елліс знайшов передачею зіркового форварда, який впевнено реалізував свій момент.

Зазначимо, що цей гол став для Антуана 300-м на клубному рівні в усіх турнірах. Він перейшов в американський клуб із мадридського Атлетико на правах вільного агента.

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