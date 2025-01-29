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Грізманн може влітку покинути Атлетико

Олександр Булава — 29 січня 2025, 22:50
Антуан Грізманн влітку може змінити клуб
Антуан Грізманн
Getty Images

Нападник мадридського Атлетико Антуан Грізманн повідомив клуб про бажання піти влітку.

Про це повідомляє Fichajes.

Наступним клубом гравця може стати Лос-Анджелес з МЛС, за який виступають його експартнери по збірній Франції – Уго Льоріс та Олів'є Жіру.

Зазначається, що "матрацники" не заважатимуть його відходу.

Чинний контракт гравця розрахований до літа 2026 року. У поточному сезоні на його рахунку 30 матчів на клубному рівні, в яких він відзначився 12 голами та віддав 6 асистів. Портал Transfermarkt оцінює вартість чемпіона світу 2018 року у 22 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Атлетико цікавиться українським гравцем Арсенала Олександром Зінченком.

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