Грізманн може влітку покинути Атлетико

Нападник мадридського Атлетико Антуан Грізманн повідомив клуб про бажання піти влітку.

Про це повідомляє Fichajes.

Наступним клубом гравця може стати Лос-Анджелес з МЛС, за який виступають його експартнери по збірній Франції – Уго Льоріс та Олів'є Жіру.

Зазначається, що "матрацники" не заважатимуть його відходу.

Чинний контракт гравця розрахований до літа 2026 року. У поточному сезоні на його рахунку 30 матчів на клубному рівні, в яких він відзначився 12 голами та віддав 6 асистів. Портал Transfermarkt оцінює вартість чемпіона світу 2018 року у 22 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Атлетико цікавиться українським гравцем Арсенала Олександром Зінченком.