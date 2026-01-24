Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Грізманн вибув на невизначений термін через ушкодження

Володимир Максименко — 24 січня 2026, 10:00
Грізманн вибув на невизначений термін через ушкодження
Антуан Грізманн
ФК Атлетіко

Форвард Атлетико Антуан Грізманн не допоможе своїй команді у найближчих матчах через ушкодження. 

Про це повідомила пресслужба мадридців.

У французького нападника виявили проблеми з лівим стегном, але строки відновлення та характер травми залишаються невідомими.

Цього сезону Грізманн зіграв 30 матчів у всіх турнірах, в яких забив 10 м'ячів та віддав одну результативну передачу.

Наступний свій поєдинок "матрацники" проведуть завтра, 25 січня проти Мальорки в межах Ла Ліги – стартовий свисток пролунає о 15:00 за київським часом.

Раніше повідомлялось, що інший форвард Атлетико зацікавив два топклуби АПЛ.

Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Антуан Грізманн Атлетико Мадрид

Антуан Грізманн

Він легендарний гравець: Сімеоне розповів про роль Грізманна в Атлетико
Грізманн забив свій 200-й гол у Ла Лізі
Трансфер Грізманна додали до списку звинувачень проти колишнього президента Барселони
Син Грізманна вже повторює батька: 6-річний Амаро вразив дриблінгом, обігравши половину команди
Сімеоне – про 200-й гол Грізманна за Атлетико: У таланту немає віку

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік