Грізманн вибув на невизначений термін через ушкодження

Форвард Атлетико Антуан Грізманн не допоможе своїй команді у найближчих матчах через ушкодження.

Про це повідомила пресслужба мадридців.

У французького нападника виявили проблеми з лівим стегном, але строки відновлення та характер травми залишаються невідомими.

Цього сезону Грізманн зіграв 30 матчів у всіх турнірах, в яких забив 10 м'ячів та віддав одну результативну передачу.

Наступний свій поєдинок "матрацники" проведуть завтра, 25 січня проти Мальорки в межах Ла Ліги – стартовий свисток пролунає о 15:00 за київським часом.

Раніше повідомлялось, що інший форвард Атлетико зацікавив два топклуби АПЛ.