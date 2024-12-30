Два клуби АПЛ спробують орендувати головного невдаху Манчестер Сіті у 2024 році

Лівий вінгер Манчестер Сіті Джек Гріліш може покинути клуб вже в зимове трансферне вікно.

За даними Daily Mail, до гравця проявляють інтерес Тоттенгем та Ньюкал, які шукають підсилення і готові взяти Гріліша в оренду з правом викупу влітку.

Контракт Джека з Манчестер Сіті розрахований до 30 червня 2027 року. Тransfermarkt оцінює вартість трансферу футболіста у 45 млн євро.

Раніше стало відомо, що Гріліш провалив 2024 рік за показниками результативності. За весь цей час він не забив жодного голу в офіційних матчах своєї команди та здійснив лише 1 результативний удар у товариській грі проти Барселони.

У 2024-му англієць зіграв у 32 поєдинках. У поточному сезоні на його рахунку 18 матчів та три результативні передачі в усіх турнірах.