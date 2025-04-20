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Григорчук: Про Інгулець можу сказати тільки хороші слова

Володимир Максименко — 20 квітня 2025, 22:04
Григорчук: Про Інгулець можу сказати тільки хороші слова
Роман Григорчук
ЛНЗ

Головний тренер ЛНЗ Роман Григорчук висловився про нічию в матчі з Інгульцем та висловив розчарування реалізацією створених моментів.

Слова фахівця наводить пресслужба черкаського колективу.

"Ліпше не говорити про справедливість. По самовіддачі, по старанню, по роботі на полі, по дисципліні я не можу сказати ніяких поганих слів на адресу наших футболістів. Ми створили серйозні гольові моменти, які хотілось би реалізувати, і тоді, звичайно, результат міг бути інший.

Те, що ми створили – це були майже стовідсоткові нагоди. Ми були зобов’язані їх реалізовувати й тоді на полі відбулись би зміни. Йдеться про 3-4 нагоди, які ми мали забити.

Про Інгулець скажу тільки хороші слова. Ще восени я передивлявся всі матчі УПЛ і тоді не міг дати собі відповідь на запитання, чому Інгулець посідає таке низьке місце. Робота Василя Кобіна – продуктивна, його команда розуміє як грати у футбол", – розповів Григорчук.

Наразі в активі ЛНЗ 26 очок та 11-те місце в турнірній таблиці чемпіонату. У наступному турі на підопічних Романа Григорчука очікує двобій з Кривбасом.

Раніше повідомлялось, що клуб звільнив двох топменеджерів за підсумками матчу.

Інгулець ЛНЗ Черкаси Чемпіонат України, УПЛ Роман Григорчук

Роман Григорчук

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