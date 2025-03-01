Це нещасний випадок: Григорчук – про поразку від Карпат

Головний тренер черкаського ЛНЗ Роман Григорчук вважає, що його команда не повинна була програвати матч львівським Карпатам у 19 турі УПЛ.

Цитує наставника пресслужба львівського клубу.

"На жаль, ми програли, втратили очки. Я думаю, що все мало бути інакше. Ми мали нагоди забивати гол або два в першому таймі, а це значно полегшило б ситуацію. Звичайно, прикро те, що ми тривалий час грали в більшості та не реалізували цю перевагу.

Розуміємо, над чим мусимо працювати. Ми вкотре маємо підтвердження, що нам обов’язково треба підсилення в атакувальній лінії. Ми мусимо бути кращими в атаці. Хочемо грати в атакувальний футбол, тиснути на суперника. Коли ти цього не можеш зробити протягом всього матчу, то важко здобувати очки та перемагати систематично, а ми цього дуже хотіли би", – розповів Григорчук.