Це нещасний випадок: Григорчук – про поразку від Карпат
Головний тренер черкаського ЛНЗ Роман Григорчук вважає, що його команда не повинна була програвати матч львівським Карпатам у 19 турі УПЛ.
Цитує наставника пресслужба львівського клубу.
"На жаль, ми програли, втратили очки. Я думаю, що все мало бути інакше. Ми мали нагоди забивати гол або два в першому таймі, а це значно полегшило б ситуацію. Звичайно, прикро те, що ми тривалий час грали в більшості та не реалізували цю перевагу.
Розуміємо, над чим мусимо працювати. Ми вкотре маємо підтвердження, що нам обов’язково треба підсилення в атакувальній лінії. Ми мусимо бути кращими в атаці. Хочемо грати в атакувальний футбол, тиснути на суперника. Коли ти цього не можеш зробити протягом всього матчу, то важко здобувати очки та перемагати систематично, а ми цього дуже хотіли би", – розповів Григорчук.
Також тренер відоповів на запитання щодо гри його команди після вилучення півзахисника Карпат Павбло Альвареса на 30-й хвилині гри.
"Не було такої ситуації, що команда відразу змогла б відреагувати на таку перевагу. Це наша психологія та поведінка на полі. Ми повинні були взяти все у свої руки та контролювати гру. На жаль, панував безлад. У перерві ми зробили корективи. Поговорили про те, як ми повинні грати. Те, що ми грали в більшості такий великий час і не забили гол – свідчить про те, що ми не є сильними в атаці. Пенальті – це нещасний випадок, важко навіть пояснити. Просто йде подача та м’яч влучає в руку. Це був негативний момент", – розповів Григорчук.
За підсумками 19 туру ЛНЗ посідає девяте місце у турнірній таблиці, маючи у своєму активі 22 бали
В наступному матчі черкаські вдома приймуть київське Динамо. Поєдинок відбудеться 6 березня, а стартовий свисток заплановано на 15:30 за київським часом.
Зазначимо, що на сайті "Чемпіон" доступний відеоогляд матчу Карпати – ЛНЗ.