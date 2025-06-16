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Очеретько: Зробили висновки після матчу з Данією

Олег Дідух — 16 червня 2025, 19:14
Очеретько: Зробили висновки після матчу з Данією
Олег Очеретько
УАФ

Хавбек збірної України U-21 Олег Очеретько поділився враженнями від матчу другого туру молодіжного Євро-2025 проти Фінляндії (перемога 2:0).

Слова півзахисника Шахтаря наводить Профутбол Digital.

"Вважаю, що в першому таймі ми не поступалися в боротьбі. Це було дуже важливо, бо в матчі проти Данії ми прибирали ноги – в деяких моментах це було видно. І це не подобалося нам усім. Ми з хлопцями порозмовляли на цю тему – і, бачите, зараз ми зробили висновки та добре відіграли в обороні.

Звичайно, хотілося інакше грати в другому таймі, але ми вже розуміли, що нам потрібна ця перемога будь-яким чином, і ми відштовхувалися від того, щоб більше віддати їм м’яч і більше захищатися в обороні. Так, були жовті такі картки, суддя давав. Бражко, наприклад, м'яч кинув – йому одразу дав. Не хотілось би втрачати ключового гравця в нашій команді", – заявив хавбек.

Також Очеретько порівняв збірну Данії з наступним суперником, Нідерландами.

"Можливо, Нідерланди сильніші тільки індивідуально, бо Данія була командою цілісною. Вони дуже добре грають в атаку і дуже добре захищаються. Думаю, що Данія для мене буде сильніший суперник. У Нідерландів також індивідуально дуже всі хороші, так що подивимося, як буде гра", – додав українець.

Матч проти Нідерландів Україна проведе 18 червня, початок – о 19:00 за київським часом.

Збірна України U-21 Олег Очеретько Євро-2025 U-21

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