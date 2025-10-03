Футболіст Шахтаря отримав виклик на матч проти збірної Росії

Півзахисник Шахтаря Дієго Арройо отримав виклик до збірної Болівії на товариський матч проти Росії, який відбудеться 14 жовтня на території країни-агресорки.

Про це повідомили на офіційній сторінці Федерації футболу Болівії.

У жовтні болівійці проведуть два спаринги – проти Йорданії (10 жовтня) та Росії (14 жовтня).

Поєдинок із Йорданією відбудеться на домашньому стадіоні збірної Болівії, тоді як гра проти росіян пройде на одному зі стадіонів у Росії.

У поточному сезоні Арройо двічі потрапляв до заявки основної команди Шахтаря на матчі УПЛ, однак жодного разу не виходив на поле.

20-річний болівієць приєднався до Шахтаря у лютому 2025 року. "Гірники" заплатили за нього 950 тисяч євро місцевому клубу "Болівар", проте поки що Арройо не має стабільної ігрової практики в першій команді.

