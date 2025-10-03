Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Футболіст Шахтаря отримав виклик на матч проти збірної Росії

Володимир Варуха — 3 жовтня 2025, 20:09
Футболіст Шахтаря отримав виклик на матч проти збірної Росії
Арройо
ФК Шахтар

Півзахисник Шахтаря Дієго Арройо отримав виклик до збірної Болівії на товариський матч проти Росії, який відбудеться 14 жовтня на території країни-агресорки.

Про це повідомили на офіційній сторінці Федерації футболу Болівії.

У жовтні болівійці проведуть два спаринги – проти Йорданії (10 жовтня) та Росії (14 жовтня).

Поєдинок із Йорданією відбудеться на домашньому стадіоні збірної Болівії, тоді як гра проти росіян пройде на одному зі стадіонів у Росії.

У поточному сезоні Арройо двічі потрапляв до заявки основної команди Шахтаря на матчі УПЛ, однак жодного разу не виходив на поле.

20-річний болівієць приєднався до Шахтаря у лютому 2025 року. "Гірники" заплатили за нього 950 тисяч євро місцевому клубу "Болівар", проте поки що Арройо не має стабільної ігрової практики в першій команді.

Раніше Шахтар переміг Абердін у Лізі конференцій.

Шахтар Збірна Болівії з футболу

Шахтар

Палкін: З квітня 2022 року Шахтар згенерував понад 400 млн доларів доходу
Динамо програло на класі, Шахтар перевернув гру тактично: підсумки єврокубкового дня України
Абердін – Шахтар: відео голів та огляд матчу
Абердін – Шахтар 2:3. Як "гірники" здобули першу перемогу в Лізі конференцій
"Офіційний акаунт Шахтаря прокоментував мій допис". 18-річний українець працює волонтером збірної та підтримує наші клуби в еврокубках

Останні новини