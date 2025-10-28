Українська правда
Хавбека Руха викликали в збірну Молдови

Олег Дідух — 28 жовтня 2025, 15:17
Хавбека Руха викликали в збірну Молдови
Влад Рейляну
Півзахисник Руха Влад Рейляну отримав свій перший виклик у національну збірну Молдови.

Про це повідомляє пресслужба львівського клубу.

22-річний хавбек потрапив до заявки команди на два заключні матчі відбору до ЧС-2026 проти Італії та Ізраїлю, які відбудуться 13 і 16 листопада відповідно.

Раніше Рейляну виступав за молодіжні збірні Молдови U-19, U-20 і U-21. В складі останньої відзначився 5 голами в 12 матчах.

Рейляну виступає за Рух на правах оренди із Зімбру. В поточному сезоні провів за львівський клуб 8 матчів у всіх турнірах, результативними діями не відзначався. Трансферна вартість гравця оцінюється в 450 тисяч євро.

Напередодні Рух зіграв унічию 0:0 із Карпатами в 10 турі УПЛ.

