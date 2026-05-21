Лідер Руха продовжить кар'єру в ЛНЗ – ЗМІ

Лівий захисник Руха Віталій Роман може змінити клубну прописку, перебравшись до черкаського ЛНЗ.

Про це інформує ТаТоТаке.

Зазначається, що одним із лідерів поточного сезону УПЛ-2025/26 вже оформив угоду 23-річного футболіста. Роман укладе контракт на 4 роки.

Трансфер флангового захисника обійшовся черкащанам орієнтовно у 250 тисяч євро.

Відзначимо, що чинний контракт Романа з "жовто-чорними" спливає 31 грудня 2026 року, а портал Transfermarkt оцінює його вартість у 500 тисяч євро.

Вихованець львівських Карпат виступає за Рух із вересня 2021-го. У жовто-чорній футболці вже провів 105 матчів (4 голи та 3 асисти).

У поточному сезоні-2025/26 Роман відзначився 4 м'ячами та 2 гольовими передачами у 20-ти зіграних поєдинках.

Додамо, що у пресі є чутки про те, що по закінченні цього сезону Рух припинить своє існування. Перед останнім туром УПЛ команда Івана Федика посідає 14-те місце, маючи у своєму активі 21 бал. А от ЛНЗ продовжує боротись за срібні медалі першості – 2-га сходинка та 57 очок.

