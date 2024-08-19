Вест Гем зацікавлений у придбані півзахисника ПСЖ

Півзахисник Парі Сен-Жермен Карлос Солер може продовжити карʼєру в лондонському Вест Гемі.

Про це повідомляє LʼEquipe.

Протягом останніх днів "молотобійці" активізували роботу над трансфером іспанця, також на гравця претендують такі клуби як: Брайтон та Реал Сосьєдад. Парижани просять за гравця понад 20 млн євро.

Солер перейшов у ПСЖ влітку 2022 року. Минулого сезону провів 28 матчів, у яких відзначився 2 забитими м'ячами та відав 4 результативні передачі. Портал Transfermarkt оцінює півзахисника у 20 мільйонів євро.

Нагадаємо, раніше лондонці підписала захисника Манчестер Юнайтед.