Голкіпер Інтера насмерть збив людину з інвалідністю

Олег Дідух — 28 жовтня 2025, 12:57
Хосеп Мартінес
Голкіпер міланського Інтера Хосеп Мартінес став учасником ДТП, яка призвела до загибелі людини.

Про це повідомляє La Repubblica.

Трагічний інцидент трапився вранці 28 жовтня неподалік віт тренувальної бази Інтера в Аппіано Джентіле. 81-річний чоловік у інвалідному візку несподівано виїхав на дорогу прямо перед автомобілем Мартінеса – імовірно, йому стало погано.

Воротар Інтера не зумів уникнути зіткнення. 27-річний іспанець одразу зупинився для надання постраждалому першої допомоги, проте ні він, ні працівники швидкої допомоги так і не змогли врятувати життя 81-річного чоловіка.

Минулого тижня повідомлялося про те, що син екстренера Манчестер Сіті Стюарта Пірса загинув в результаті аварії на тракторі.

