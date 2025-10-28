Голкіпер Інтера насмерть збив людину з інвалідністю

Голкіпер міланського Інтера Хосеп Мартінес став учасником ДТП, яка призвела до загибелі людини.

Про це повідомляє La Repubblica.

Трагічний інцидент трапився вранці 28 жовтня неподалік віт тренувальної бази Інтера в Аппіано Джентіле. 81-річний чоловік у інвалідному візку несподівано виїхав на дорогу прямо перед автомобілем Мартінеса – імовірно, йому стало погано.

Воротар Інтера не зумів уникнути зіткнення. 27-річний іспанець одразу зупинився для надання постраждалому першої допомоги, проте ні він, ні працівники швидкої допомоги так і не змогли врятувати життя 81-річного чоловіка.

