Гравець Динамо потрапив у десятку найкращих центрбеків Європи

Захисник київського Динамо Тарас Михавко потрапив у рейтинг найкращих центрбеків Європи, які виступають поза межами п'ятірки найкращих ліг за версією порталу CIES Football Observatory.

Список опубліковано у соцмережі X.

Михавко посідає десятку сходинку рейтингу. Трійку лідерів очолює словацький захисник Феєнорда Давід Ганцко, друге місце займає гравець ПСВ Раян Фламінгу, а третю позицію посідає футболіст Селтіка Ліам Скейлз. Зазначимо, що у списку є ще один гравець киян, щоправда — колишній. 35-річний Хорват Домагой Віда розташувався на шостому місці рейтингу.

Варто також додати, що Михавко є наймолодшим футболістом у даному списку, таланту Динамо на цю мить лише 19 років.

В сезоні 2024/25 захисник "біло-синіх" провів 7 матчів, відзначившись 1 гольовою передачею. Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 800 тисяч євро.

Нагадаємо, раніше CIES Football Observatory опублікували десятку найкращих футбольних академій Європи. Академія Динамо також потрапила у рейтинг.