Ювентус домовився з Челсі про оренду гравця збірної Португалії

Лівий захисник Челсі та збірної Португалії Ренату Вейга дограє цей сезон у складі Ювентуса.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Згідно з джерелом, клуби домовилися про оренду 21-річного футболіста. За цей перехід "стара синьйора" заплатить 5 мільйонів євро.

При цьому італійський колектив не матиме опції викупу гравця. Після закінчення сезону-2024/25 Вейга повернеться до Лондона, щоб допомогти "синім" під час оновленого Клубного чемпіонату світу-2025.

У нинішньому сезоні Ренату Вейга взяв участь у 18 матчах, у яких він відзначився двома голами та одним асистом.

Очікується, що в Турині Ренату гратиме в центрі захисту, зайнявши місце капітана команди Даніло, якого виставили на трансфер.

Наразі 33-річний бразилець веде переговори з керівництвом клубу про розірвання контракту, який розрахований до наступного літа.