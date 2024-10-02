Стопами Бельєріна: Зірка Барселони взяла участь у фотосесії для відомого бренду
Захисник Барселони та збірної Франції Жуль Кунде взяв участь у фотосесії для відомого бренду одягу Jacquemus.
Футболіст вже давно славиться своїми неординарними образами, в яких він часто з'являється перед матчами та офіційних івентах. Сам гравець неодноразово виявляв бажання попрацювати у ролі моделі, а зараз його мрія збулася.
Кунде знявся у невеличкому відео для соцмереж, де на дитячому авто їсть морозиво, що сильно підігріло увагу фанатів та сторонньої публіки.
Пізніше Jacquemus опублікував у своєму Instagram низку фото, де Жуль представ у різних образах у доволі креативних композиціях.
Нагадаємо, цього сезону на рахунку 25-річного француза 1 гол та 1 результативна передача у 8 матчах Ла Ліги.