Стопами Бельєріна: Зірка Барселони взяла участь у фотосесії для відомого бренду

Захисник Барселони та збірної Франції Жуль Кунде взяв участь у фотосесії для відомого бренду одягу Jacquemus.

Футболіст вже давно славиться своїми неординарними образами, в яких він часто з'являється перед матчами та офіційних івентах. Сам гравець неодноразово виявляв бажання попрацювати у ролі моделі, а зараз його мрія збулася.

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Кунде знявся у невеличкому відео для соцмереж, де на дитячому авто їсть морозиво, що сильно підігріло увагу фанатів та сторонньої публіки.

Пізніше Jacquemus опублікував у своєму Instagram низку фото, де Жуль представ у різних образах у доволі креативних композиціях.

Нагадаємо, цього сезону на рахунку 25-річного француза 1 гол та 1 результативна передача у 8 матчах Ла Ліги.