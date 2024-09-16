Дружина гравця Арсенала потролила фанатів Тоттенгема своїм постом в соцмережах

Захисник Арсенала Габріел став героєм матчу проти Тоттенгема (1:0), забивши єдиний гол у грі.

Бразилець отримав відзнаку за свій виступ від експертів, за що його нагородили відповідною статуеткою.

Футболіст приніс її додому, але після гри побачив багато хейту в соцмережах на свою адресу через те, що знищив "шпор". Відповідь довго чекати не прийшлося.

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Дружина захисника опублікувала в себе в соцмережах фото із трьома нагородами чоловіка "Найкращому гравцю матча", і всі вони були отримані в іграх проти Тоттенгема.

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Нагадаємо, цього сезону на рахунку Габріела лише один забитий в чотирьох матчах АПЛ. Середня оцінка за виступи у кампанії-2024/25 складає 7.5 балів.

Чинний контракт 26-річного бразильця із лондонцями розрахований до літа 2027 року.