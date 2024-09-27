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Ключовий гравець Манчестер Сіті перенесе операцію та не зіграє до кінця сезону

Олександр Булава — 27 вересня, 14:38
Ключовий гравець Манчестер Сіті перенесе операцію та не зіграє до кінця сезону
Родрі
FIFpro

Опорний півзахисник збірної Іспанії та Манчестер Сіті Родрі зроблять операцію 27 вересня у Мадриді.

Про це повідомляє Relevo.

За інформацією видання, оперувати гравця буде один з найкращих спеціалістів по травмах коліна доктор Мануель Леєс. Минулого сезону він оперував Тібо Куртуа, Едера Мілітао, Арду Гюлера та Єремі Піно.

Нагадаємо, Родрі травмувався у матчі 5 туру чемпіонату Англії проти Арсенала. 28-річний півзахисник пройшов обстеження, яке підтвердило розрив передньої хрестоподібної зв'язки правого коліна. У поточному сезоні гравець більше не зіграє.

Зазначимо, що іспанець виступає за Сіті з 2019 року. На його рахунку 260 матчів, в яких він відзначився 26 голами та віддав 30 асистів.

Чемпіонат Англії, АПЛ Манчестер Сіті Родрі

Родрі

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