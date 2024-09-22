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Системоутворюючий гравець Сіті травмувався на початку матчу з Арсеналом

Ігор Чернявський — 22 вересня, 20:00
Системоутворюючий гравець Сіті травмувався на початку матчу з Арсеналом
FIFpro

Оопрний півзахисник Манчестер Сіті Родрі зазнав травми в матчі 5 туру чемпіонату Англії проти Арсенала.

Вперше іспанський хавбек опинився на газоні вже на 5-й секунді внаслідок поштовху з боку Кая Гаверца. В цьому епізоді Родрі отримав пошкодження, але все ж продовжив матч.

Втім, на 16-й хвилині проти лідера Сіті знову порушили правила, цього разу його вдарив Томас Парті, після чого Родрі почав триматися за коліно і вже не зміг повернутися у гру.

Зазначимо, що останнім часом Родрі був одним із найактивніших критиків щільного графіку матчів. Претендент на "Золотий м’яч" навіть припустив, що скоро футболісти можуть влаштувати страйк.

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