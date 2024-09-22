Системоутворюючий гравець Сіті травмувався на початку матчу з Арсеналом
FIFpro
Оопрний півзахисник Манчестер Сіті Родрі зазнав травми в матчі 5 туру чемпіонату Англії проти Арсенала.
Вперше іспанський хавбек опинився на газоні вже на 5-й секунді внаслідок поштовху з боку Кая Гаверца. В цьому епізоді Родрі отримав пошкодження, але все ж продовжив матч.
Втім, на 16-й хвилині проти лідера Сіті знову порушили правила, цього разу його вдарив Томас Парті, після чого Родрі почав триматися за коліно і вже не зміг повернутися у гру.
Зазначимо, що останнім часом Родрі був одним із найактивніших критиків щільного графіку матчів. Претендент на "Золотий м’яч" навіть припустив, що скоро футболісти можуть влаштувати страйк.