Системоутворюючий гравець Сіті травмувався на початку матчу з Арсеналом

Оопрний півзахисник Манчестер Сіті Родрі зазнав травми в матчі 5 туру чемпіонату Англії проти Арсенала.

Вперше іспанський хавбек опинився на газоні вже на 5-й секунді внаслідок поштовху з боку Кая Гаверца. В цьому епізоді Родрі отримав пошкодження, але все ж продовжив матч.

Втім, на 16-й хвилині проти лідера Сіті знову порушили правила, цього разу його вдарив Томас Парті, після чого Родрі почав триматися за коліно і вже не зміг повернутися у гру.

Зазначимо, що останнім часом Родрі був одним із найактивніших критиків щільного графіку матчів. Претендент на "Золотий м’яч" навіть припустив, що скоро футболісти можуть влаштувати страйк.